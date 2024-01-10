Події

10:08 10.01.2024

Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

1 хв читати
Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

Українські підрозділи продовжують тримати оборону й проводити активні дії на таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БПЛА та 7 автомобілів", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Водночас в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойові зіткнення та здійснив 705 артобстрілів.

Теги: #таврійський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:20 07.01.2024
Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

11:14 30.12.2023
Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

Російські військові активно застосовують на Таврійському напрямку дрони-камікадзе - близько 100 одиниць на добу

09:49 28.12.2023
Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

Окупанти збільшили кількість авіаударів і використання дронів-камікадзе на таврійському напрямку

10:11 17.12.2023
На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

На Таврійському напрямку армія РФ продовжує активні піхотні атаки - Тарнавський

13:23 07.12.2023
Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

Ворог почав активніше використовувати дрони-камікадзе, військову техніку, значно збільшив кількість бойових зіткнень на таврійському напрямку

12:55 03.12.2023
Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

Окупанти збільшили активність піхоти на зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" - Тарнавський

19:58 29.11.2023
Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

Ворог збільшив кількість артобстрілів та авіаударів на таврійському напрямку

11:38 26.11.2023
Близько 30 військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня

Близько 30 військовослужбовців РФ здалися в полон ЗСУ на Таврійському напрямку протягом тижня

20:45 26.10.2023
Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку за добу сягнули 460 осіб і 49 одиниць техніки

Тарнавський: Втрати ворога на таврійському напрямку за добу сягнули 460 осіб і 49 одиниць техніки

18:46 21.10.2023
ЗС України на таврійському напрямку ліквідували 50 одиниць ворожої техніки та 500 осіб о/с

ЗС України на таврійському напрямку ліквідували 50 одиниць ворожої техніки та 500 осіб о/с

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, загальні втрати противника перевищують 366 тис. особового складу

Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

Харківщина під ворожими ударами - Синєгубов

ОСТАННЄ

Зеленський відвідає Литву, Латвію та Естонію

На Донеччині внаслідок обстрілів зафіксовано численні руйнування - ОВА

Через негоду в Україні без світла понад 500 населених пунктів - Міненерго

У Києві частково перекривають бульвар Вернадського для ремонту водопровідної магістралі

Ремонт трубопроводу на вул.Оболонській у Києві завершено, водопостачання відновлено - "Київводоканал"

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу поранено двох людей

Війська РФ за добу обстріляли 19 громад Запорізької області, зруйновано житлові будинки

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

Унаслідок обстрілів Харківщини за добу є руйнування, потерпілих не зафіксовано

Держрегслужба відмовила в погодженні законопроєкту про заборону викладки тютюнових виробів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА