Окупанти за добу втратили на таврійському напрямку 391 людину й 42 одиниці техніки - Тарнавський

Українські підрозділи продовжують тримати оборону й проводити активні дії на таврійському напрямку, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати окупантів минулої доби склали 391 особу та 42 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 10 ББМ, 4 артсистеми, 1 РСЗВ, 17 БПЛА та 7 автомобілів", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Водночас в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 25 авіаударів, провів 42 бойові зіткнення та здійснив 705 артобстрілів.