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08:52 10.01.2024

У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

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У Чорному та Азовському морях чергують три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведено в Середземне море

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають три кораблі РФ, ракетоносії "Калібрів" виведені в Середземне море, повідомляють Військово-морські сили ЗС України в середу вранці.

"Станом на 08:00 10.01.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в телеграм-каналі ВМС ЗСУ.

За інформацією українських ВМС, за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 6 суден, у Чорне море - 2 судна.

 

 

Теги: #моря #кораблі_рф

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