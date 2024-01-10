Події

08:17 10.01.2024

Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, загальні втрати противника перевищують 366 тис. особового складу

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Сили оборони за добу ліквідували 800 окупантів, загальні втрати противника перевищують 366 тис. особового складу

Сили оборони за добу знищили 800 окупантів, 2 танки, 13 бронемашин, 12 артсистем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 11 безпілотників, 26 одиниць авто та спецтехніки, зазначено в оновленій інформації щодо втрат ворога на сторінці Генштабу Збройних сил України у фейсбуці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 366790 (+800) осіб, танків - 6038 (+2) од, бойових броньованих машин - 11216 (+13) од, артилерійських систем - 8684 (+12) од, РСЗВ - 956 (+2) од, засоби ППО - 639 (+1) од, літаків - 329 (+0) од, гелікоптерів - 324 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11), крилаті ракети - 1805 (+0), кораблі / катери - 23 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23) од, спеціальна техніка - 1336 (+3)", - ідеться у зведенні.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #ліквідація #генштаб_зсу #зведення #ворог

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