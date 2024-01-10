Застосування РФ ракет КНДР в Україні загрожує безпеці в Європі, на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні

Міністри закордонних справ України та близько 50 країн, зокрема США, Австралії, Японії, Великої Британії та Євросоюзу, виступили зі спільною заявою щодо передачі балістичних ракет між КНДР і Росією. Текст заяви опубліковано на сайті МЗС України у вівторок увечері.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) і закупівлю Росією балістичних ракет КНДР, а також застосування Росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року і 2 січня 2024 року. Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний режим нерозповсюдження. Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію. Ми глибоко стурбовані наслідками такого співробітництва для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі", - сказано в заяві.

Міністри наголосили, що уряди їхніх країн "стоять разом у рішучій опозиції до передачі зброї між КНДР і Росією".

"Передача балістичних ракет, разом із будь-яким іншим озброєнням і пов'язаними з ним матеріалами, з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) - а саме, резолюцію 1718 (2006), резолюцію 1874 (2009) і резолюцію 2270 (2016), - які сама ж Росія підтримала. Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на ці поставки зброї", - вказується в тексті.

Глави МЗС також закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують.

"Ми закликаємо всі держави-члени ООН, включно з усіма членами Ради Безпеки ООН, приєднатися до нас і засудити кричущі порушення Росією і КНДР резолюцій РБ ООН. У той час як Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми продовжуватимемо стояти разом на підтримку України. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні та щирі пропозиції повернутися до дипломатії - єдиного шляху до міцного миру на Корейському півострові", - наголошується в спільній заяві.