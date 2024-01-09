На Київщині введено в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок російської агресії - голова ОВА

У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости: на автомобільній дорозі Перемога - Баришівка, на автомобільній дорозі Корніївка - Недра - Згурівка - Березань", - написав Кравченко на сторінці у фейсбуці у вівторок.

Також голова ОВА повідомив, що закінчується ремонт мосту на автомобільній дорозі Ворзель - Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який був пошкоджений унаслідок збройної агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди становить 48 м.

За словами Кравченка, унаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автошляхах, частину з них почали капітально ремонтувати 2023 року.