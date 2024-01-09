Події

16:27 09.01.2024

На Київщині введено в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок російської агресії - голова ОВА

1 хв читати
На Київщині введено в експлуатацію ще 2 мости, пошкоджені внаслідок російської агресії - голова ОВА

У Київській області відремонтували та ввели в експлуатацію ще два мости на автомобільних дорогах, які були пошкоджені внаслідок російської збройної агресії, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Капітально відремонтували і ввели в експлуатацію такі мости: на автомобільній дорозі Перемога - Баришівка, на автомобільній дорозі Корніївка - Недра - Згурівка - Березань", - написав Кравченко на сторінці у фейсбуці у вівторок.

Також голова ОВА повідомив, що закінчується ремонт мосту на автомобільній дорозі Ворзель - Забуччя через Михайлівку-Рубежівку, який був пошкоджений унаслідок збройної агресії РФ. Загальна протяжність мостової споруди становить 48 м.

За словами Кравченка, унаслідок бойових дій на Київщині пошкоджено 21 міст на автошляхах, частину з них почали капітально ремонтувати 2023 року.

 

Теги: #мости #київська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:14 06.01.2024
На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

13:46 05.01.2024
На Київщині 7-9 січня похолодає до 13-18° морозу

На Київщині 7-9 січня похолодає до 13-18° морозу

17:21 02.01.2024
У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

У Вишневому на Київщині розгорнули мобільний пункт обігріву - ДСНС

12:16 02.01.2024
Енергетики частково відновили енергопостачання жителів столичного регіону

Енергетики частково відновили енергопостачання жителів столичного регіону

11:50 02.01.2024
Унаслідок масованого ворожого обстрілу в Київській області дві людини загинули, 16 поранені - МВС

Унаслідок масованого ворожого обстрілу в Київській області дві людини загинули, 16 поранені - МВС

10:48 02.01.2024
У Київській області через ракетну атаку знеструмлено понад 250 тис. споживачів - "Укренерго"

У Київській області через ракетну атаку знеструмлено понад 250 тис. споживачів - "Укренерго"

10:35 02.01.2024
Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщині зросла до 11 осіб, серед них - дитина

Кількість постраждалих від ракетної атаки на Київщині зросла до 11 осіб, серед них - дитина

10:19 02.01.2024
На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

На Київщині внаслідок обстрілу загинули дві людини, семеро постраждали - Клименко

08:51 02.01.2024
У Київській області через ракетну атаку частково відсутнє електропостачання в Бучанському та Вишгородському районах - ДТЕК

У Київській області через ракетну атаку частково відсутнє електропостачання в Бучанському та Вишгородському районах - ДТЕК

16:18 01.01.2024
На Київщині працює ППО

На Київщині працює ППО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

У Києві кількість загиблих від ракетного удару 29 грудня збільшилася до 33 осіб - КМВА

ОСТАННЄ

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Зловмисники за вказівками з телеграм-каналу за грошову винагороду підпалювали релейні шафи на залізниці Київщини - прокуратура

Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини - Мінкультури

За матеріалами БЕБ до санкційного списку внесли 10 російських суб'єктів, причетних до виробництва дронів

На куп'янському напрямку ворог успіхів не має, наразі тривожних "дзвіночків" для харків'ян немає - Сухопутні війська ЗСУ

У фонді захисних споруд цивільного захисту 60,5 тис. укриттів - Шмигаль

Учасники Ставки погодили подальші кроки для посилення захисту населених пунктів і критичної інфраструктури ППО

Мерія італійського міста Модена відкликала дозвіл на пропагандистську виставку про окупований Маріуполь

Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

Росіяни обстрілюють Херсон - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА