Події

15:07 09.01.2024

Атака ЗСУ на Саки і Севастополь 4 січня демонструє неефективність російської ППО - британська розвідка

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У британській розвідці вказують на низьку ефективність російської протиповітряної оборони за підсумками атаки Збройних сил України на Севастополь і аеродром у Саках в окупованому Криму 4 січня.

"Ці атаки погіршили охоплення російськими повітряними силами Кримської області. Це вкотре демонструє неефективність російської протиповітряної оборони в захисті ключових локацій, незважаючи на їхню посилену підготовку", - ідеться у звіті британської розвідки, розміщеному у вівторок у соціальній мережі Х Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

При цьому в розвідці зазначили, що у відповідь РФ здійснила 8 січня ракетні атаки на міста Кривий Ріг і Запоріжжя, але масштаб цієї відповіді "демонструє рівень успіху, досягнутого ЗСУ 4 січня".

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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