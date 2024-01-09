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10:30 09.01.2024

Правоохоронці передали до суду справу за обвинуваченням нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон

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Правоохоронці передали до суду справу за обвинуваченням нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського за фактом службового підроблення.

"За матеріалами розслідування ДБР і СБУ Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата, який вчинив службове підроблення для виїзду за кордон. Нардеп обвинувачується у службовому підробленні за ч. 1 ст. 366 КК України", - зазначено в повідомленні пресслужби Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат вніс неправдиві відомості в офіційні документи, на підставі яких виїхав за кордон.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, він підготував заяву від свого імені на ім’я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи, необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

"Однак, отримавши ці документи, народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька. В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Народний обранець перебував поза межами України понад місяць на відпочинку", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Згідно з отриманою інформацією, під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та в її передмісті.

Як повідомлялося, Дубінському було повідомлено про підозру 8 серпня 2023 року. 11 листопада 2023 року співробітники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата.

Суд також обмежив терміни ознайомлення з матеріалами кримінального провадження за підозрою народного депутата.

Дубінський наразі перебуває під вартою у справі про держзраду. Йому, а також колишньому нардепу Андрію Деркачу та експрокурору Костянтину Кулику було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

 

Теги: #звинувачення #дубінський

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