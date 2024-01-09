В Україні від агресії РФ загинули 520 дітей - Офіс генпрокурора

В Україні 520 дітей загинули і щонайменше 1 тис. 191 дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на ранок 9 січня, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 504, Харківській - 313, Херсонській - 145, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67. Протягом доби 8 січня внаслідок ворожого ракетного обстрілу м. Новомосковськ Дніпропетровської області дістали поранень п’ять дітей віком 4, 8, 11, 16 та 17 років", - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри не є остаточними: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях України.