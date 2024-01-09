Події

09:37 09.01.2024

В Україні від агресії РФ загинули 520 дітей - Офіс генпрокурора

1 хв читати
В Україні від агресії РФ загинули 520 дітей - Офіс генпрокурора

В Україні 520 дітей загинули і щонайменше 1 тис. 191 дістали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ станом на ранок 9 січня, повідомляється у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 504, Харківській - 313, Херсонській - 145, Київській - 130, Дніпропетровській - 111, Запорізькій - 100, Миколаївській - 97, Чернігівській - 72, Луганській - 67. Протягом доби 8 січня внаслідок ворожого ракетного обстрілу м. Новомосковськ Дніпропетровської області дістали поранень п’ять дітей віком 4, 8, 11, 16 та 17 років", - ідеться в повідомленні.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці цифри не є остаточними: триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях України.

 

Теги: #прокуратура #діти #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:29 09.01.2024
Окупанти обстріляли Середину-Буду та дев’ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок, жертв немає - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли Середину-Буду та дев’ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок, жертв немає - ОК "Північ"

08:49 09.01.2024
В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

В Одеській області троє дітей отруїлися чадним газом

01:06 09.01.2024
Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

00:45 09.01.2024
Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

20:01 08.01.2024
Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

17:22 08.01.2024
Від початку війни РФ пошкодила в Україні понад 1 500 об'єктів медзакладів, іще 195 зруйновані повністю

Від початку війни РФ пошкодила в Україні понад 1 500 об'єктів медзакладів, іще 195 зруйновані повністю

07:04 07.01.2024
Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

Ізраїль не припинить війну, поки не буде ліквідовано ХАМАС

05:54 07.01.2024
ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

ЗСУ завдають ударів, щоб послабити російську ППО над окупованим Кримом - ISW

19:05 06.01.2024
Унаслідок обстрілу Дар'ївської громади поранено двох братів 9-ти років - Херсонська облпрокуратура

Унаслідок обстрілу Дар'ївської громади поранено двох братів 9-ти років - Херсонська облпрокуратура

18:17 06.01.2024
У результаті ракетного удару по Покровському району загинули 11 людей, з них п’ятеро дітей - голова Донецької ОВА

У результаті ракетного удару по Покровському району загинули 11 людей, з них п’ятеро дітей - голова Донецької ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

Втрати окупантів за добу становили 820 людей

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

ОСТАННЄ

В Україні до 2/3 зросла частка людей, які вважають уряд найманим працівником, а не опікуном - соцопитування КМІС

У Повітряних силах ЗСУ не підтвердили інформацію про нібито збиття нового "Шахеда" з реактивним двигуном

Правоохоронці передали до суду справу за обвинуваченням нардепа Дубінського у службовому підробленні для виїзду за кордон

Окупанти утримують кілька тисяч цивільних українців у колоніях і СІЗО без порушення справ - ISW

Єрмак провів друге засідання робочої групи, яка працює над реалізацією пункту Формули миру про безпеку

Росіяни вночі обстріляли чотири громади Сумської області

Знайдено третього загиблого від ракетного удару окупантів по Хмельницькій області

Росіяни обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Ворог випустив 182 снаряди по Херсонській області, без втрат

Ворог після опівночі обстріляв Марганець на Дніпропетровщині, є пошкодження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА