Окупанти обстріляли Середину-Буду та дев’ять сіл у Чернігівській і Сумській областях, пошкоджено приватний будинок, жертв немає - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли за минулу добу місто Середина-Буда і шість сіл Шосткинського району Сумської області, в місті пошкоджено приватний будинок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"Сумська область. Шосткинський район: Муравейня - 2 обстріли: 9 приходів, імовірно міномет 120 мм; Товстодубове - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Середина-Буда - 1 прихід, імовірно міномет 82 мм, унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок; Українське - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Вовківка - 4 приходи, імовірно ствольна артилерія; Рожковичі - 2 приходи, імовірно міномет 120 мм; Шалигіне - 4 приходи, імовірно ствольна артилерія", - ідеться у зведенні.

У Чернігівській області під обстріл потрапили села Заріччя і Грем'яч Новгород-Сіверського району та Клюси Корюківського району. "Чернігівська область. Семенівська громада: Заріччя - 2 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Сновська громада: Клюси - 4 приходи, імовірно міномет 120 мм. Новгород-Сіверська громада: Грем'яч - 5 приходів, імовірно міномет 120 мм", - розповіли в ОК "Північ".

Інформації про загиблих чи поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

Загалом за добу нараховано 11 обстрілів (35 вибухів) із різних видів озброєння.