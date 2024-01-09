Події

08:59 09.01.2024

Росіяни вночі обстріляли чотири громади Сумської області

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Російські окупаційні війська в ніч на вівторок здійснили п'ять обстрілів чотирьох громад Сумської області, повідомила пресслужба ОВА.

"Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілу зазнали Хотинська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманьська громади", - сказано в повідомленні.

У Шалигинській ворог бив з артилерії (4 вибухи). У Хотинській здійснено мінометні обстріли (11 вибухів). У Зноб-Новгородській зафіксовано обстріл із мінометів (2 вибухи). У Есманьській був мінометний обстріл (7 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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