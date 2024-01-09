Події

07:30 09.01.2024

Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області з мінометів, артилерії та використовували FPV дрони

1 хв читати
Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області з мінометів, артилерії та використовували FPV дрони

Російські окупанти обстріляли 8 громад Сумської області з мінометів, артилерії та використовували FPV дрони, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на сторінці станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух із мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у Середино-Будській громаді ворог бив із мінометів (3 вибухи). У Краснопільській проведено мінометні обстріли (21 вибух), артобстріл (1 вибух) і удар двома FPV дронами (2 вибухи). В Есманьській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). У Миропільській 9 мін скинули росіяни на її територію. У Шалигинській був мінометний обстріл (4 вибухи). У Великописарівській ворог вдарив із мінометів (12 вибухів). У Білопільській здійснено артилерійський обстріл (1 вибух). У Юнаківській зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 08.01.2024
Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

20:03 08.01.2024
Армія РФ обстрілює центральну частину Херсона

Армія РФ обстрілює центральну частину Херсона

19:13 08.01.2024
Кількість постраждалих у Криворізькому районі зросла до шести людей

Кількість постраждалих у Криворізькому районі зросла до шести людей

08:58 08.01.2024
У Змієві з-під завалів дістали двох людей, тривають пошуки ще однієї жінки - Синєгубов

У Змієві з-під завалів дістали двох людей, тривають пошуки ще однієї жінки - Синєгубов

08:54 08.01.2024
У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок обстрілу Харкова 2 січня

08:38 08.01.2024
Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

08:21 08.01.2024
У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

У Запоріжжі внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі

08:11 08.01.2024
У результаті ранкових обстрілів Харкова виникла пожежа, є щонайменше одна постраждала

У результаті ранкових обстрілів Харкова виникла пожежа, є щонайменше одна постраждала

07:48 08.01.2024
Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

Двоє людей загинули, п'ятеро дістали поранення внаслідок обстрілів окупантами Херсонської області

23:45 07.01.2024
Окупанти за добу обстріляли дев'ять громад Сумської області

Окупанти за добу обстріляли дев'ять громад Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський затвердив склад делегації для переговорів щодо "гарантій безпеки"

Відомо про чотирьох загиблих від ракетних ударів Росії в понеділок - Зеленський

Армія РФ обстрілює центральну частину Херсона

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

МВС: Пошуково-рятувальні роботи на місцях ракетних ударів у Покровському районі завершено, упізнано п'ять тіл, зокрема дитину

ОСТАННЄ

Киянам рекомендують знову носити маски для зменшення ризику зараження COVID-19

ЗС України відбили найбільшу кількість ворожих атак на авдіївському, мар'їнському та херсонському напрямках

Кличко про Бекенбауера: Пішла епоха у світовому футболі

В Одеській області впав вітрогенератор

На вул. Оболонській у Києві перекрито рух через порив водопроводу

Росіяни за добу здійснили 55 ракетних і 22 авіаудари, а також 35 обстрілів із РСЗВ

9 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Єрмак: природоохоронний договір має стати керівним у боротьбі з негативним впливом війни РФ на природу

Єрмак: Україна готова бути серед країн-лідерів, які притягнуть РФ до відповідальності за завдану шкоду навколишньому середовищу

У законопроекті про мобілізацію не буде положення про призвання жінок

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА