Окупанти обстріляли вісім громад Сумської області з мінометів, артилерії та використовували FPV дрони

Російські окупанти обстріляли 8 громад Сумської області з мінометів, артилерії та використовували FPV дрони, повідомили в обласній військовій адміністрації про ситуацію на сторінці станом на 21.00 понеділка.

"Протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 61 вибух із мінометів, артилерії та використання FPV дронів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у Середино-Будській громаді ворог бив із мінометів (3 вибухи). У Краснопільській проведено мінометні обстріли (21 вибух), артобстріл (1 вибух) і удар двома FPV дронами (2 вибухи). В Есманьській зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). У Миропільській 9 мін скинули росіяни на її територію. У Шалигинській був мінометний обстріл (4 вибухи). У Великописарівській ворог вдарив із мінометів (12 вибухів). У Білопільській здійснено артилерійський обстріл (1 вибух). У Юнаківській зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів).