В Одеській області впав вітрогенератор

У Білгород-Дністровському районі Одеської області 8 січня порив вітру обрушив вітрогенератор, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Пресслужба оприлюднила відео, на якому показано наслідки негоди. На записі можна почути, що вітер не вщухає.

За інформацією енергетиків, через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж. Температура по країні коливається від -5 до -20°C. На півдні трохи тепліше від +4 до -1°C.

"Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають у всіх постраждалих від несприятливих погодних умов регіонах. Усі служби працюють у посиленому режимі. Енергетики поступово повертають світло в оселі українців", - ідеться в повідомленні.