Події

20:01 08.01.2024

Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

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Архітектура тиску на Росію має зміцнюватися

Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок нараду з членами уряду щодо подальшої міжнародної роботи у сфері посилення тиску на Росію через її агресивну війну проти України.

"Провів сьогодні нараду щодо нашої подальшої міжнародної роботи – цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу, нашу ППО, нашу роботу з партнерами щодо дронів", - заявив він у відеозверненні.

За його словами, наразі також життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу Росією санкцій.

"Працюємо й над новими санкціями – архітектура тиску на Росію має зміцнюватися", - сказав Зеленський.

Іще одним пріоритетним завданням президент позначив необхідність наблизити реальні рішення для використання в інтересах України та згодом - щодо конфіскації російських активів для відновлення справедливості.

"Терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору, і Росія заплатить", - резюмував він.

 

Теги: #війна #росія #санкції

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