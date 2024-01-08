НБУ готовий до дискусії про фінобмеження для ухилянтів від мобілізації

Національний банк України (НБУ) взяв до відома урядовий законопроєкт №10378 про мобілізацію і готовий узяти участь у дискусії щодо застосування фінансових обмежень для ухилянтів від мобілізації, що містяться у ньому, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Я думаю, що в процесі його опрацювання в парламенті у нас мають відбутися дискусії, обмін думками... Якщо буде потреба, а вона, скоріш за все, виникне, тому що законопроєкт дійсно містить деякі пункти..., ми візьмемо участь у дискусії. І ця дискусія буде, як завжди, аргументована, досить глибока, і, я переконаний, виведе нас на оптимальний варіант рішень і формулювань законопроєкту", - сказав він в інтерв'ю телеканалу "Ми - Україна".

Голова Нацбанку наголосив, що питання про мобілізацію не входить у зону компетенції регулятора, оскільки це зона відповідальності Міністерства оборони, уряду, Генерального штабу.

Як повідомлялося, 25 грудня Кабінет міністрів направив до Верховної Ради законопроєкт № 10378, який регулює питання мобілізації, рекрутингу та проходження військової служби. Він, зокрема, передбачає низку обмежень і санкцій щодо військовозобов'язаних громадян України, які ухиляються від мобілізації.

Так, за інформацією від керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), тих, хто ухиляється, вноситимуть до спеціально створеного відкритого Єдиного реєстру боржників. Результатом стане обмеження у праві користуватися власним транспортом, отримати водійські права, виїжджати за кордон, здійснювати операції з рухомим і нерухомим майном, а також користуватися грошовими коштами та іншими цінностями, отримати кредит і скористатися пільгами.