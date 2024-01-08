У Силах оборони очікують збільшення випадків здачі окупантів у полон у зв'язку з похолоданням

В українських силах очікують збільшення випадків здачі російських окупантів у полон у зв'язку з похолоданням і морозами, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун.

"Учора знову близько 10 окупантів здалися в полон, як і минулої доби. Загалом, якщо говорити за місяць, таких випадків назбиралося близько сотні. І зараз у зв'язку з морозами, похолоданням, ми очікуємо, що їх буде набагато більше, тому що досить важко втриматися в полі з тим екіпіруванням, яке є у більшості російських військових", - сказав Штупун в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що окупанти не залишають спроб оточити Авдіївку. За сьогодні було відбито 3 атаки ворога поблизу Авдіївки, Сєверного і Тоненького, а також ще 14 - біля Первомайського і Невельського.

На мар'їнському напрямку ворог сконцентрувався на Новомихайлівці - 7 разів намагався безуспішно прорвати українську оборону. На запорізькому напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, але "якихось великих спроб немає".

"Сьогодні намагався поліпшити тактичне положення 6 разів, це було південніше Червоного, західніше Вербового, на північ від Новопрокопівки", - додав речник.