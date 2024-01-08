Кількість знеструмлених через негоду населених пунктів зростає - Міненерго

Хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледиця призвели до відключень електропостачання вже у восьми областях, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, найбільше відключень в Одеській області - там без світла 225 населених пунктів, або 68 тис. споживачів (уранці понеділка повідомлялося про 58 знеструмлених населених пунктів - ЕР).

Також до 62 збільшилася кількість відключених населених пунктів у Миколаївській області (було 54).

У Дніпропетровській області без світла 126 населених пунктів (уранці повідомлялося про понад 200).

У Кіровоградській області без світла 12,5 тис. клієнтів, у Київській, як і за даними на ранок, залишається без світла 9 тис. клієнтів.

Додалися відключення в Хмельницькій області - сім населених пунктів і в Черкаській - один.

У Донецькій області через бойові дії та негоду без електропостачання 131 населений пункт, у Харківській області внаслідок бойових дій знеструмлені 2,7 тис. споживачів, триває огляд чотирьох населених пунктів, які постраждали від нових обстрілів.

Є знеструмлення і через технічні причини - в Запорізькій області знеструмлені 7,5 тис. споживачів, із них заживлено 3,7 тис., на Сумщині без електропостачання дев’ять населених пунктів.

Складною залишається ситуація в Херсоні, де після обстрілу знеструмлені 6,3 тис. точок обліку, загалом без електроенергії в місті понад 20 тис. абонентів.

Міненерго попередило, що погодні умови погіршуються, внаслідок чого кількість відключень може зростати. Планових обмежень електропостачання через дефіцит ресурсу не передбачено.