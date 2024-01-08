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10:26 08.01.2024

Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал ворога на куп'янському напрямку - Сирський

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Сили оборони України продовжують знищувати наступальний потенціал ворога на куп'янському напрямку - Сирський

Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська, Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал росіян, повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"На куп'янському напрямку ситуація залишається складною. Ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися в напрямку міста. Інтенсивні бойові дії на цьому напрямку розпочалися в жовтні 2023 року, і відтоді тут ні на день не вщухає жорстка боротьба. Противник щодня штурмує населені пункти, обстрілює їх з артилерії та використовує авіацію. Зараз штурми наших позицій ворог здійснює в районі Синьківки з метою подальшого блокування Куп'янська", - сказав Сирський.

Він наголосив, що командири та штаби наших частин добре володіють ситуацією, постійно здійснюють розвідку, аналізують дії противника та ухвалюють усі необхідні рішення.

"Наші воїни дають адекватну відсіч ворогу і руйнують його плани. Загострення на цьому напрямку відбуваються постійно, але нашим Силам оборони вдається знищувати наступальний потенціал ворога і завдавати йому відчутних втрат", - зазначив командувач Сухопутних військ.

Раніше західні ЗМІ повідомляли про підготовку РФ наступу на харківському напрямку, назвавши можливою датою початку наземного наступу 15 січня.

Теги: #сирський #купянський_напрямок

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