Унаслідок ворожої атаки у Кривому Розі зруйновано приватний будинок, під завалами можуть перебувати троє людей - МВС

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Кривому Розі Дніпропетровської області знищено приватний будинок, троє людей можуть перебувати під завалами, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"У Криворізькому районі зруйновано приватний будинок, одна людина загинула. Знищено приватний будинок і в Кривому Розі - три людини можуть перебувати під завалами. Також руйнувань зазнав торговельно-розважальний центр", - написав Клименко в телеграм-каналі в понеділок уранці.

Російські ракети влучили також у житлові райони в Запоріжжі, рятувальники та поліцейські працюють на 6 локаціях.

Окрім цього, попередньо ворог завдав щонайменше 4 удари по Харкову, у результаті постраждала 1 людина, пошкоджено підприємство та навчальний заклад. Також триває рятувальна операція з пошуку ще однієї людини під завалами приватного будинку в м. Зміїв.

У Хмельницькій області уточнюється інформація про постраждалих.