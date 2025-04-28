Інтерфакс-Україна
Події
13:54 28.04.2025

Помер один із постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву 24 квітня, кількість загиблих вже 13

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Помер один із постраждалих внаслідок ракетного удару по Києву 24 квітня, кількість загиблих вже 13
Фото: ДСНС Києва

Киянин помер у понеділок у лікарні від отриманих опіків, отриманих внаслідок ракетного удару по столиці у п'ятницю, 24 квітня, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Щойно у лікарні від отриманих опіків внаслідок ворожої атаки 24 квітня помер 45-річний чоловік. У нього залишилась неповнолітня донька та прийомний 6-річний онук. Їхній будинок повністю зруйновано", - написав Ткаченко в Телеграм.

Таким чином російський удар забрав життя вже 13 людей.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетно-дронової атаки по Києву в ніч на 24 квітня загинуло 12 людей, більше 90 постраждали, серед них 12 дітей. Щонайменше 44 людини були госпіталізовані. Від удару постраждали 54 багатоквартирних будинки, пошкоджено 723 квартири.

Теги: #київ #ракетна_атака #24квітня

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