Події

09:14 08.01.2024

У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

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У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

У Хмельницькій області під час ворожої ракетної атаки пролунало щонайменше 6 вибухів, на місцях ударів працюють необхідні екстрені служби, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні Хмельницька область прокинулася від ударів рашистів. Унаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок уранці.

В ОВА додали, що деталі про наслідки ракетної атаки будуть згодом.

 

Теги: #атака #хмельницька_область

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