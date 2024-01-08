У Хмельницькій області під час атаки пролунало щонайменше шість вибухів - ОВА

У Хмельницькій області під час ворожої ракетної атаки пролунало щонайменше 6 вибухів, на місцях ударів працюють необхідні екстрені служби, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Сьогодні Хмельницька область прокинулася від ударів рашистів. Унаслідок атаки в області пролунало щонайменше 6 вибухів. На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок уранці.

В ОВА додали, що деталі про наслідки ракетної атаки будуть згодом.