Події

08:38 08.01.2024

Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

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Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

Російські окупаційні війська в понеділок уранці завдали удару по місту Зміїв Чугуївського району Харківської області, серед мирних жителів є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще двоє людей. Екстрені служби працюють на місці",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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