Унаслідок обстрілу Змієва щонайменше дві людини постраждали

Російські окупаційні війська в понеділок уранці завдали удару по місту Зміїв Чугуївського району Харківської області, серед мирних жителів є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Зафіксовано влучання в приватний будинок. Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще двоє людей. Екстрені служби працюють на місці",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.