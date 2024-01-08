Лідери Конгресу США оголосили про укладення угоди щодо основних витрат

Лідери Конгресу США в неділю узгодили верхню планку федеральних видатків на 2024 фінансовий рік у розмірі $1,6 трильйона в рамках угоди, спрямованої на запобігання часткового закриття уряду наприкінці цього місяця, повідомляє Reuters із посиланням на спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

У неділю в листі до законодавців республіканець Джонсон повідомив, що верхня межа включає 886 мільярдів доларів на оборону і 704 мільярди доларів на необоронні витрати. Оборонна частина вже була підписана президентом Джо Байденом минулого місяця в рамках законопроекту про витрати на оборону.

За словами лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера і лідера демократів у Палаті представників Гакіма Джеффріса, спільна заява дасть змогу "захистити ключові внутрішні пріоритети, як-от допомога ветеранам, охорона здоров'я та допомога в харчуванні" від скорочень, яких домагаються деякі республіканці.

Згідно з їхньою заявою, витрати на необоронні потреби становитимуть 772,7 мільярда доларів, що майже на 69 мільярдів доларів більше, ніж заявив Джонсон. Один із помічників демократів сказав, що додаткові гроші - це "коригування".

Конгрес мав повернутися до Вашингтона цього тижня, щоб 19 січня і 2 лютого узгодити державні видатки до вересня на тлі вимог республіканців скоротити дискреційні видатки на 2024 фінансовий рік нижче за ліміт, узгоджений у червні.

Навесні минулого року Байден і тодішній спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди - в рамках угоди зі збільшення ліміту заборгованості - про дискреційні витрати на оборону і необорону в розмірі 1,59 трильйона доларів.

У неділю Байден заявив, що угода ще на один крок наблизила країну до "запобігання непотрібного закриття уряду та захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовлявся з обома партіями", - сказав Байден у заяві після оголошення про угоду.

Палаті представників, контрольованій республіканцями, і Сенату, контрольованому демократами, ще належить домовитися про те, як розподілити ці кошти.

У своєму листі Джонсон сказав, що "остаточні рівні витрат не задовольнять усіх, і вони не скорочують стільки витрат, скільки багато хто з нас хотів би".

Директорка з бюджету Білого дому Шаланда Янг заявила в п'ятницю, що не відчуває оптимізму з приводу досягнення угоди, яка дасть змогу уникнути часткового закриття уряду наприкінці цього місяця.