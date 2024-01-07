Події

19:14 07.01.2024

Унаслідок обстрілу громади Херсона двоє людей загинули, троє дістали поранення

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Унаслідок обстрілу громади Херсона двоє людей загинули, троє дістали поранення

Російські окупанти обстріляли Херсонську міську територіальну громаду, унаслідок обстрілу двоє людей загинули, ще троє дістали поранення, повідомляє голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Двоє людей - чоловік 1961 р.н. і жінка 1975 р.н. загинули внаслідок ворожих обстрілів. Серед поранених сьогодні чоловік 1957 р.н. і жінка 1941 р.н. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - написав Мрочко в телеграм-каналі в неділю ввечері.

Також голова МВА повідомив про те, що по медичну допомогу звернувся чоловік 1950 р.н., який дістав поранення 2 січня, після чергового обстрілу окупантами Садового.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріли #херсонська_область

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