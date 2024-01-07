Зеленський обговорив із главою МЗС Японії майбутню конференцію з відновлення України

Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром закордонних справ Японії Йоко Камікавою конференцію з відновлення України, яка має відбутися в лютому в Токіо.

"Вдячний за досягнутий рівень відносин між нашими державами, справжнє партнерство, стратегічне партнерство і вдячний за підтримку, яку Японія надала нашій державі", - сказав Зеленський у відеозверненні в неділю.

"Ми цінуємо й гуманітарне посилення України. Один із найкращих наших міжнародних результатів - відносини саме з Японією. Зараз новий великий пакет енергетичної підтримки для України. Я вдячний за фінансову підтримку нашої держави", - зазначив він.

За словами Зеленського, "сьогодні ми обговорили нашу подальшу взаємодію. Зокрема, конференцію з відновлення України, яка запланована на лютий, а також наші подальші спільні безпекові кроки, роботу щодо Формули миру та посилення санкцій проти Росії".