Україна і Японія готують до підписання низку важливих документів - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава під час зустрічі в Києві в неділю обговорили питання підтримки Формули миру президента України Володимира Зеленського, реалізації реформ, співробітництва в галузі інфраструктури, цифрової й атомної сфер, а також підготовки до Конференції відновлення в Токіо, повідомляє пресслужба українського уряду.

"Продовжуємо зміцнювати торговельні відносини та зв'язки між українським і японським бізнесом. Ми провели зустрічі вже з двома бізнес-делегаціями з Японії та зацікавлені в розміщенні в Україні виробництв провідних японських компаній. Розраховуємо, що на Конференції відновлення в Токіо наступного місяця будуть практичні результати", - зазначив Шмигаль.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Японії підтвердила, що її країна готує для підписання низку важливих документів. Сторони наголосили, що спільним завданням є залучення якомога більшої кількості приватних японських компаній до відновлення України.

Шмигаль подякував за увагу, приділену Україні на порядку денному G7, і висловив подяку Японії за всебічну підтримку, а також вагому гуманітарну та фінансову допомогу, зокрема, за рішення виділити $1 млрд на забезпечення гуманітарних проєктів і відновлення з готовністю збільшити цю суму до $4,5 млрд через механізми міждержавного співробітництва.