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14:20 07.01.2024

Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

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Росіяни на Таврійському напрямку за добу втратили 493 людини

Українські підрозділи продовжують тримати оборону і проводити активні дії на Таврійському напрямку, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Загальні втрати ворога минулої доби становили 493 особи та 46 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 8 ББМ, 12 артсистем, 2 засоби ППО, 12 БпЛА, 10 автомобілів і 1 одиницю спецтехніки", - написав Тарнавський у телеграм-каналі.

Крім того, було знищено 3 склади боєприпасів.

Близько десятка окупантів здалися в полон.

Командувач уточнив, що минулої доби ворог завдав 32 авіаудари, 8 ракетних ударів, провів 38 бойових зіткнень і здійснив 1007 артобстрілів. 

Теги: #таврійський_напрямок

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