Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Уламкові поранення отримав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що Вовчанськ також зазнав авіаудару і мінометного обстрілу, було пошкоджено приватні будинки. Близько 10:15 окупанти обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.