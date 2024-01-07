Події

08:53 07.01.2024

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждав мирний житель

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали понад 15 населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 10-ї години окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Уламкові поранення отримав 56-річний чоловік, госпіталізований, стан середній. Пошкоджено підприємство, електроопори", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що Вовчанськ також зазнав авіаудару і мінометного обстрілу, було пошкоджено приватні будинки. Близько 10:15 окупанти обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено приватні будинки, дитсадок. Один житловий будинок зруйновано.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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