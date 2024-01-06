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21:58 06.01.2024

Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

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Польські фермери розблокували ПП "Медика - Шегині", рух вантажівок відновлено - ДПС України

Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині", рух транспорту відновлено, повідомили в Державній прикордонній службі України в суботу ввечері.

"Рух вантажівок відновлено: польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску "Медика - Шегині‼️ За інформацією, отриманою від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 21:00 завершилась акція протесту перед пунктом пропуску "Медика-Шегині", - йдеться в Телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Підкреслюється, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

"Наразі на в'їзд в Україну перед ПП "Медика - Шегині" очікують 650 вантажівок", - додали в Держприкордонслужбі.
 
 

Теги: #польша #україна #кордон

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