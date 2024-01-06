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14:55 06.01.2024

Данія відклала передання Україні F-16 - ЗМІ

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Данія відклала передання Україні F-16 - ЗМІ

Копенгаген розраховує відправити Києву бойові літаки в другому кварталі 2024 року, а не на рубежі 2023-2024 років, як планувалося раніше, повідомляє данська газета Berlingske з посиланням на міністерство оборони Данії.

"Передання Данією Україні шести багатофункціональних винищувачів F-16 відкладається. Очікується, що бойові машини будуть відправлені Києву в другому кварталі", - пише данська газета Berlingske в суботу.

Спочатку постачання було заплановане на стику 2023-2024 років. Саме цей термін прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен назвала на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у серпні 2023 року. Вона також висловила сподівання на передання українській стороні восьми F-16 2024 року і ще п'яти - роком пізніше.

"Деякі з необхідних умов, включно з навчанням українських пілотів, ще не виконано, пояснили в данському Міноборони. Зараз шість українських льотчиків проходять у Данії навчання роботи з F-16, однак графік залежить, зокрема, від погодних умов", - зазначає видання.

Крім Данії, передати Україні 18 винищувачів цього типу мають намір Нідерланди. Відправити F-16 Києву пообіцяли також Бельгія і Норвегія, не назвавши заплановану кількість літаків.

 

Теги: #данія #f_16

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