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13:11 06.01.2024

Складні погодні умови очікуються на більшій частині України найближчими днями

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Складні погодні умови очікуються на більшій частині України найближчими днями

У південній частині України вночі 7 січня без опадів, удень дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, у Криму до 16° тепла; вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, Волинській і Рівненській областях подекуди невеликий сніг; температура протягом доби 7-12° морозу, у Чернігівській та Сумській областях подекуди 15-20° морозу.

На решті території складні погодні умови: дощ і мокрий сніг (удень у більшості центральних і Донецькій областях значні опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Температура вночі та вдень від 1° тепла до 4° морозу.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у західних і центральних областях пориви 15-20 м/с. На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

У Києві 7 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 8-10° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 7 січня найвища температура вдень була 8,0° у 1975 р., найнижча вночі -29,7° у 1935 р.

8 січня у південній частині України сильний дощ із переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, температура вночі та вдень 0-5° морозу; у східних і центральних областях сильний сніг, температура вночі та вдень 7-12° морозу (вночі на Харківщині до 16° морозу); в західних областях помірний, у північній частині подекуди невеликий сніг, температура вночі 11-16°, удень 8-13° морозу.

На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, у південних, центральних та східних областях пориви 15-20 м/с, хуртовини.

На Чернігівщині та Сумщині без опадів, температура вночі 20-25°, вдень 13-18° морозу.

У Києві 8 січня місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 9-11° морозу.

Теги: #погода #укргідрометцентр

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