Держаудитслужба України спростовує інформацію у ЗМІ про нібито можливе розголошення даних військово-оборонного сектору

Публікації в медіа про нібито розголошення Державною аудиторською службою України даних військово-оборонного сектору не відповідають дійсності та є проявом дискредитаційної кампанії, йдеться в поширеній у суботу заяві Держаудитслужби.

"Ці заяви є маніпулятивними, не відповідають дійсності та завдають репутаційної шкоди колективу державних аудиторів, які у своїй роботі керуються виключно нормативно-правовою базою та контролюють насамперед ефективність використання коштів платників податків, зокрема і в оборонній сфері", - наголошується в заяві.

Держаудитслужба наголошує, що не вимагає від виробників ВПК документів про реальне розташування складів і виробничих потужностей і від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких відбуваються перевірки та ревізії.

Крім того, Держаудитслужба не вимагає від оборонних підприємств надати секретні креслення і технічну документацію щодо виробів оборонного призначення. Державні аудитори під час проведення контрольних заходів перевіряють виключно первинну (фінансову) документацію.

По-третє, не відповідають дійсності чутки про причетність Держаудитслужби до оприлюднення відкритих даних закупівель для оборонної сфери.

Розміщення даних у рамках закупівель підприємств ВПК належить до компетенції Держказначейства, яке підпорядковується Міністерству фінансів України, йдеться в заяві Держаудитслужби.

"Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства", - наголошується в заяві.