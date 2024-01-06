Події

12:32 06.01.2024

Держаудитслужба України спростовує інформацію у ЗМІ про нібито можливе розголошення даних військово-оборонного сектору

1 хв читати

Публікації в медіа про нібито розголошення Державною аудиторською службою України даних військово-оборонного сектору не відповідають дійсності та є проявом дискредитаційної кампанії, йдеться в поширеній у суботу заяві Держаудитслужби.

"Ці заяви є маніпулятивними, не відповідають дійсності та завдають репутаційної шкоди колективу державних аудиторів, які у своїй роботі керуються виключно нормативно-правовою базою та контролюють насамперед ефективність використання коштів платників податків, зокрема і в оборонній сфері", - наголошується в заяві.

Держаудитслужба наголошує, що не вимагає від виробників ВПК документів про реальне розташування складів і виробничих потужностей і від початку широкомасштабної війни не оприлюднює адреси підприємств, на яких відбуваються перевірки та ревізії.

Крім того, Держаудитслужба не вимагає від оборонних підприємств надати секретні креслення і технічну документацію щодо виробів оборонного призначення. Державні аудитори під час проведення контрольних заходів перевіряють виключно первинну (фінансову) документацію.

По-третє, не відповідають дійсності чутки про причетність Держаудитслужби до оприлюднення відкритих даних закупівель для оборонної сфери.

Розміщення даних у рамках закупівель підприємств ВПК належить до компетенції Держказначейства, яке підпорядковується Міністерству фінансів України, йдеться в заяві Держаудитслужби.

"Очевидно, що поширення недостовірної інформації є проявом дискредитаційної кампанії, котру розгорнули проти Держаудитслужби нечесні виробники, аудит діяльності яких показав численні порушення законодавства", - наголошується в заяві.

Теги: #впк #данні #держаудитслужба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:15 21.12.2023
Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

Запорізькі козаки виступили за відновлення ВПК України та повернення дітей із Росії

09:45 08.12.2023
США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

США сподіваються, що допомога Україні створить вигідні умови для її переговорів із Росією до кінця 2024 року, - чиновник

18:31 24.11.2023
Можливості українського ВПК зросли втричі порівняно з 2022 роком - глава Мінстратегпрому

Можливості українського ВПК зросли втричі порівняно з 2022 роком - глава Мінстратегпрому

20:34 17.11.2023
Українсько-американська конференція з ВПК відбудеться 6-7 грудня

Українсько-американська конференція з ВПК відбудеться 6-7 грудня

11:06 14.11.2023
Боррель: ЄС розгляне можливість переспрямувати експорт продукції європейського ВПК із третіх країн в Україну

Боррель: ЄС розгляне можливість переспрямувати експорт продукції європейського ВПК із третіх країн в Україну

14:37 27.10.2023
Держаудитслужба ініціює повернення прибутку в ціну військових контрактів за період 2022-го - першої половини 2023 р.

Держаудитслужба ініціює повернення прибутку в ціну військових контрактів за період 2022-го - першої половини 2023 р.

21:46 24.10.2023
Бізнес сподівається на вирішення питання прибутку в оборонних контрактах після підписання меморандуму з Держаудитслужбою

Бізнес сподівається на вирішення питання прибутку в оборонних контрактах після підписання меморандуму з Держаудитслужбою

13:23 30.09.2023
Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік

Камишін: ми суттєво нарощуємо наші виробничі можливості щомісяця, є кратне зростання навіть за цей рік

13:16 30.09.2023
Камишін: на цьому етапі війни Україні дуже важливо розвивати місцеве виробництво, без зовнішніх технологій це буде зробити важко

Камишін: на цьому етапі війни Україні дуже важливо розвивати місцеве виробництво, без зовнішніх технологій це буде зробити важко

10:59 30.09.2023
Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

Міністр оборони України: ми маємо підвищити ефективність закупівель і надання всього необхідного військовим

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

Усіх шахтарів після 16 годин перебування під землею через знеструмлення після обстрілу виведено на поверхню - Міненерго

Повітряні сили ЗСУ уразили командний пункт на аеродромі в Саках у Криму

Втрати окупантів за добу становили 800 осіб

Буданов про відсутність під час останнього обміну полонених бійців "Азову": Росія веде свою звичну гру, з часом будуть "витягнуті" усі

ОСТАННЄ

Кількість жертв землетрусу в Японії сягнула 100 - ЗМІ

На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

У Чорне море виведено п'ять російських кораблів, в Азовське - один

У Дніпрі вночі була масштабна пожежа, згорів ангар з автобусами

Повідомлено про підозру посадовцю Держгеокадастру на Івано-Франківщині, який незаконно передав у власність землі неподалік "Буковелю"

РФ не полишає спроб оточити Авдіївку, на тактичному рівні постійно змінює напрямки зусиль - Тарнавський

Усіх шахтарів після 16 годин перебування під землею через знеструмлення після обстрілу виведено на поверхню - Міненерго

Російські війська готуються до наступу на Куп'янськ найближчими тижнями - ISW

ЗСУ знищили понад 500 окупантів на таврійському напрямку, є полонені

На Донеччини через обстріли поранено місцевого жителя - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА