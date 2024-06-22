Окупанти за добу втратили 1110 осіб - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1110 окупантів, 8 танків, 11 бронемашин, 28 артсистем, 15 БПЛА, а також 25 од. авто та одиниць спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook у суботу вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 22.06. 24 орієнтовно сягнули особового складу - близько 533090 (+1110) осіб, танків - 8009 (+8) од, бойових броньованих машин - 15383 (+11) од, артилерійських систем - 14188 (+28) од, РСЗВ - 1106 (+0) од, засобів ППО - 861 (+0) од, літаків - 359 (+0) од, вертольотів - 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11305 (+15), крилатих ракет - 2302 (+4), кораблів/катерів - 28 (+0) од, підводних човнів - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 19204 (+23) од, спеціальної техніки - 2369 (+2)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.