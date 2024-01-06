Події

12:14 06.01.2024

На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

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На Київщині через ракетну атаку РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних

У Київській області внаслідок ракетної атаки РФ 2 січня було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків і 50 - приватних, роботи з відновлення вікон у них уже тривають, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко.

"У Вишневому вже цієї неділі почнуть масове встановлення вікон замість вибитих. Унаслідок атаки 2 січня там пошкоджено 11 багатоповерхівок. Вікна в усіх пошкоджених будинках допоможе встановити міжнародний фонд Global Empowerment Mission", - цитує Кравченка пресслужба Київської ОВА в телеграм-каналі в суботу.

Як зазначається, відновлювальні роботи тривають і в інших населених пунктах області.

Кравченко повідомив, що "під час останньої атаки на Київщині було пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 50 - приватних, понад 90 автомобілів, дві школи, церкву, складські приміщення. Загалом є пошкодження у п’яти районах".

За його даними, загалом від початку повномасштабного вторгнення на Київщині зруйновано та пошкоджено понад 28 тис. об'єктів. Із них 16,5 тис. уже відновили.

 

Теги: #руйнування #київська_область

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