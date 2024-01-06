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11:31 06.01.2024

Повідомлено про підозру посадовцю Держгеокадастру на Івано-Франківщині, який незаконно передав у власність землі неподалік "Буковелю"

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Правоохоронці повідомили про підозру першому заступнику начальника головного управління (ГУ) Держгеокадастру в Івано-Франківській області, внаслідок дій якого було незаконно передано у приватну власність землі неподалік гірськолижного комплексу "Буковель", повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генпрокурора першому заступнику начальника ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень", - ідеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в суботу.

Як повідомляється, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав і видав незаконний наказ. Унаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували в постійному користуванні Державного підприємства "Надвірнянське лісове господарство", було вилучено земельні ділянки неподалік гірськолижного комплексу "Буковель". Згодом ці ділянки вартістю 17 млн грн було передано у приватну власність.

 

Теги: #прокуратура #чиновник #підозра

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