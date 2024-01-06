Окупанти знову обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська за день обстріляли чотири громади Сумської області, повідомила ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська та Свеська громади", - ідеться в повідомленні.

Так, у ️Великописарівській ворог здійснював обстріл із міномета (28 вибухів). У Шалигинській здійснено обстріл зі ствольної артилерії (7 вибухів). У Свеській 3 міни скинули росіяни на територію громади. У Білопільській зафіксовано обстріл із міномета (4 вибухи) та гранатометів (10 вибухів).