Кулеба: доля світової демократії вирішується зараз десь під Куп'янськом, Авдіївкою, Кліщіївкою та іншими населеними пунктами України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що доля світової демократії вирішується зараз десь під Куп'янськом, Авдіївкою, Кліщіївкою та іншими населеними пунктами України, де йде боротьба з російською агресією.
Міністр зазначив, що зараз РФ і деякі інші країни багато говорять про багатополярність, але на його думку, у 2024 році "ніякої багатополярності не буде, буде нова "двополярність" у світі".
"На чолі одного світу стоятимуть США, на чолі другого стоятиме Китай, і все буде "підтягуватися" під ці дві осі. Буде багато нюансів, будуть більш амбітні самостійні гравці, будуть повні "відморозки" типу Росії та її найближчих партнерів. Але, в принципі, ніякого багатополярного світу не буде, знову буде двополярний світ. Процес іде в цьому напрямку, він не завершиться за наступний рік. Але доля світової демократії вирішується зараз десь під Куп'янськом, Авдіївкою, Кліщіївкою та іншими населеними пунктами України", - сказав Кулеба під час прямого ефіру в Instagram із журналістом Вадимом Карп'яком.