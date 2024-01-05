Буданов не має підтвердження інформації про загибель Герасимова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що не має у своєму розпорядженні підтверджень інформації про нібито загибель начальника Генерального штабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

"Я, скажімо так, не маю інформації, яка підтверджує це", - сказав Буданов в ефірі телемарафону ввечері в п'ятницю.

Раніше в мережі з'явилася інформація про те, що нібито начальник російського Генштабу Валерій Герасимов нібито загинув у Криму під час української атаки 4 січня.