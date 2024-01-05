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21:34 05.01.2024

Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

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Телемарафону бракує глибоких дискусій з важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті - Стефанчук

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук вважає, що національному телемарафону "Єдині новини UAразом" бракує глибоких дискусій із важливих питань і реальних історій про ситуацію на фронті.

"Чого мені зараз не вистачає в марафоні? Глибоких дискусій з дуже важливих питань. Також мені хочеться чути більше історій військових героїв України, більше чути про наші перемоги, про наші успіхи... Але не в стилі, що ми всіх переможемо, а реально: що було складно, але наші захисники просунулися вперед. Або - що було важко, і наші воїни змушені були відступити, тому що для українців питання людського життя є пріоритетом", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами спікера, важливо, щоб в українських громадян завдяки телемарафону повернулося відчуття причетності до країни, до народу, "відчуття того, що ми розуміємо, як і куди ми рухаємося, які наші цілі".

"Відповіді на складні запитання мають бути в марафоні. Тому що це ненормально, коли є складне питання, а ніхто не виходить комунікувати", - пояснив голова ВР.

Тому він вважає за необхідне якнайшвидше призначити міністра культури та інформаційної політики, який узяв би на себе відповідальність за цю сферу і опікувався б інформаційним порядком денним у державі, бо інакше в період воєнного стану "все піде нанівець".

Водночас Стефанчук зазначив, що в перший період повномасштабного вторгнення "телемарафон відмінно виконав ту роль, яка на нього покладалася: він був єдиним джерелом інформації для суспільства".

Повний текст інтерв'ю голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".

 

 

 

Теги: #війна #телемарафон #стефанчук

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