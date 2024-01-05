Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати

Верховна Рада має намір повернутися до питання про призначення голови Рахункової палати України на першому ж пленарному засіданні в січні 2024 року, повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Ситуація проста: ми знаходимося в питанні. Парламент не ухвалив рішення щодо нього. Тому перше засідання (у 2024 році - ІФ-У) почнеться одразу з голосування, пов’язаного з призначення Ольги Піщанської на посаду голови Рахункової палати. Отже, якщо будуть голоси – призначимо пані Піщанську, якщо ж ні – значить, Верховна Рада України буде реалізовувати далі своє право вносити кандидатуру на керівника Рахункової палати", - сказав Стефанчук в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 грудня не змогла призначити Піщанську на посаду голови Рахункової палати України. Член фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" уточнив, що на етапі сигнального голосування стало зрозуміло, що частина депутатів не підтримають ухвалення цього рішення "на головному голосуванні", тому розгляд питання відклали.

Піщанська раніше, з 16 липня 2020 р. до 5 вересня 2023 р., обіймала посаду голови Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Повний текст інтерв'ю Стефанчука опубліковано на сайті агентства "Інтерфакс-Україна".