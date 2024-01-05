Події

20:40 05.01.2024

Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

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Війська РФ тричі атакували Нікополь і Марганецьку громаду з артилерії, чотири рази - з використанням БПЛА

Нікополь і Марганецька громада впродовж дня зазнали трьох атак зі ствольної артилерії і чотирьох - за допомогою безпілотників, обійшлося без потерпілих, але є руйнування, повідомив голова районної військової адміністрації (РВА) Євген Євтушенко.

"Удень три обстріли зі ствольної артилерії і чотири атаки за допомогою БПЛА-камікадзе. Росіяни тероризували Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Люди залишилися неушкодженими", - написав він у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Як повідомив Євтушенко, із чотирьох БПЛА-камікадзе Силами оборони України знешкоджено два.

За даними РВА, унаслідок обстрілів і атак із БПЛА в Нікополі було понівечено п'ять приватних будинків, загорілися ще два будинки, один із них - знищено, пошкоджено лінії газо- та електромережі. У Марганецькій громаді внаслідок обстрілу загорівся дачний будинок.

 

 

 

Теги: #обстріли #нікополь #наслідки #марганець

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