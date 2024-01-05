Президент України Володимир Зеленський заявив, що "витримати цей рік означає витримати всю війну".

"Витримати цей рік, значить, витримати всю цю війну. Важливий час, багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам мати змогу знищувати ворога", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

Він відзначив черговий оборонний крок Німеччини для України. "Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую. Дуже своєчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, щоб від цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти", - сказав президент.

За його словами, "кожного дня, кожної ночі цього року нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої - Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп'янський".

Головний пріоритет нашої держави, сказав Зеленський, - "дати все необхідне для захисту України і для наших активних дій".