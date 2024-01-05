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20:30 05.01.2024

Витримати цей рік означає витримати всю війну

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Витримати цей рік означає витримати всю війну

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "витримати цей рік означає витримати всю війну".

"Витримати цей рік, значить, витримати всю цю війну. Важливий час, багато в чому вирішальний. Дякую всім, хто це усвідомлює, хто допомагає державі ставати сильнішою, а нашим воїнам мати змогу знищувати ворога", - сказав Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

Він відзначив черговий оборонний крок Німеччини для України. "Це ракети для ППО, це артилерія калібру 155, а також інші необхідні речі. Дякую. Дуже своєчасний пакет. Чекаємо таких кроків і від інших наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, щоб від цієї зими, як минулої, російський терор ні в чому не міг виграти", - сказав президент.

За його словами, "кожного дня, кожної ночі цього року нові жорсткі бойові зіткнення. Найбільш інтенсивні бої - Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Бахмутський, Лиманський, Куп'янський".

Головний пріоритет нашої держави, сказав Зеленський, - "дати все необхідне для захисту України і для наших активних дій".

 

 

Теги: #війна #звернення #зеленський

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