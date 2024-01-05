Влада Києва просить жителів утриматися від купання у водоймах на Водохреще, але на традиційних локаціях чергуватимуть рятувальники

Міська влада Києва напередодні свята Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, що діють в умовах воєнного стану, і просить утриматися від проведення масових зібрань і заходів.

"Зокрема, закликаємо цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще", - ідеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації в п'ятницю.

Водночас у КП "Плесо" зазначили, що пляжі та водойми столиці систематично перевіряють на відповідність санітарним нормативам. Також задля уникнення травмування та інших небезпечних ситуацій місто організовує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях: на Оболонському пляжі перебуватимуть рятувальники КАРС "Київська служба порятунку", в Гідропарку - представники КО "Муніципальна охорона".

Свято Хрещення Господнього за новоюліанським календарем, на яке Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли минулого року, відзначають у суботу, 6 січня.