Віднедавна ворог інколи атакує "Шахедами" передові позиції Сил оборони України - Ігнат

Віднедавна ворог іноді атакує "Шахедами" передові позиції Сил оборони України, зокрема, це сталося в ніч на 5 січня, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Особливість цієї атаки - це те, що атакували частиною БПЛА - там, де менше вдалося збити: атакувалися південні регіони (Херсонська і Миколаївська області) - саме прифронтова зона. Де складно одразу їх знищувати. Ви ж розумієте, що складна ціль - "Шахед". Таким чином, ворог іноді атакує і передові позиції наших Сил оборони вже "Шахедами". Це віднедавна відбувається, але має місце. Уже не вперше така атака", - сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що саме тому вісім ворожих "Шахедів", які не були збиті в ніч на 5 січня, здебільшого атакували прифронтові регіони.

Як повідомлялося, Сили української протиповітряної оборони збили 21 із 29 випущених у ніч на 5 січня російськими окупантами ударних безпілотних літальних апаратів у межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської та Хмельницької областей.