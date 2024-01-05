Події

12:16 05.01.2024

Енергетики за добу повернули світло майже 36 тис. споживачів - Міненерго

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Енергетики за добу повернули світло майже 36 тис. споживачів - Міненерго

За добу енергетики заживили близько 36 тис. споживачів е/е в Україні, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі, зокрема, в Миколаївській області заживлено майже 9,7 тис. споживачів, знеструмлених через пожежу на підстанції, що сталася внаслідок обстрілу росіян напередодні. Але через бойові дії там поки що знеструмлені понад 400 абонентів.

У Донецькій області до ранку п'ятниці під'єднали до мережі 5,4 тис. абонентів із понад 13,8 тис. абонентів у 21 населеному пункті, які знеструмлювалися через бойові дії вночі. Зазначається, що внаслідок обстрілів в одному з міст зруйновано підстанцію, ще одну пошкоджено.

У Запорізькій області також відновили енергопостачання всім 7 тис. споживачів, а в Київській - майже 2 тис. споживачів, які залишилися без нього через технологічні причини.

У Харківській області вдалося повернути світло 608 споживачам, але близько 16 тис. точок обліку залишаються знеструмленими.

У Херсоні під'єднали 364 точки обліку, проте загалом у місті через бойові дії залишаються без світла понад 13 тис. точок обліку.

У Черкаській області уламки ворожих дронів під час нічної атаки в п'ятницю пошкодили лінії електропередачі - знеструмлені 364 споживачі в трьох населених пунктах, працюють аварійні бригади.

Унаслідок бойових дій знеструмлена понад тисяча споживачів у Чернігівській області, повністю без напруги 12 населених пунктів.

Теги: #енергопостачання

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