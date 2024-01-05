СБУ затримала в Києві власника агрохолдингу, який постачає продукти харчування для окупантів у Херсонській області

Служба безпеки України затримала в Києві засновника одного з найбільших агрохолдингів в Україні за фінансування збройної агресії РФ, інформують в українській спецслужбі.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта у квартирі його сина у Києві, де він переховувався та планував втечу до росії. За даними слідства, підконтрольна фігуранту продовольча компанія знаходиться на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини і працює в інтересах рф", - повідомляється в телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

За інформацією спецслужби, компанія зловмисника входить до числа основних постачальників харчової продукції для російських військ, які перебувають на півдні України. "У травні 2022 року бізнесмен організував "перереєстрацію" агрокомпанії в окупаційному "управлінні федеральної податкової служби рф по Херсонській області". З того часу підприємство фігуранта щомісяця сплачує до бюджету місцевої окупаційної адміністрації рф понад 100 тис. російських рублів як "податки", - зазначено в повідомленні.

Крім того, агрокомпанія зловмисника є однією з провідних у регіоні фінансових донорів російського "Фонду підтримки учасників СВО", створеного указом президента РФ у квітні 2023 року.

У СБУ зазначають, що бізнесмен також передав російським військам складські приміщення виробничого комплексу підприємства в тимчасово захопленому Каховському районі Херсонської області.

"Встановлено, що командування окупаційних угруповань росії використовує логістичні ангари для зберігання власного озброєння, боєприпасів та бойової техніки. Серед них – російські самохідні артустановки та реактивні системи залпового вогню, які здійснюють обстріли по території Бериславського району", - повідомляють у спецслужбі.

Під час обшуків за місцем перебування затриманого в Києві вилучено документи, печатки, комп'ютерну техніку та мобільний телефон, що підтверджують факти співпраці з агресором. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України.