Росіяни обстріляли п'ять громад Сумщини - ОВА

Уночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомила ОВА у зведенні станом на 08:00 п'ятниці.

"Зафіксовано 20 вибухів з мінометів, артилерії та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє ОВА, по Шалигинській громаді здійснено обстріл із великокаліберного кулемета. Ворог гатив із мінометів по Свеській (4 вибухи), Білопільській (5 мін) та Здоб-Новгородській (3 вибухи) громадах.

Також по Середино-Будській громаді ворог вдарив із мінометів (6 вибухів) та ствольної артилерії (2 вибухи).