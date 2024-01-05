РФ вивела в Чорне море вісім кораблів, зокрема два носії "Калібрів"

Флот РФ вивів у Чорне море 8 кораблів, серед яких 2 носії "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет, повідомили Військово-морські сили ЗС України інформацію станом на 08.00 п'ятниці.

"У Чорному морі 8 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр", загальний залп до 16 ракет", - ідеться в повідомленні ВМС.

Також наголошується, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 13 суден, з них 6 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.