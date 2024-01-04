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20:38 04.01.2024

Українська компанія постачала в РФ засоби тактичної медицини, її власнику висунуто підозру - СБУ

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Українська компанія постачала в РФ засоби тактичної медицини, її власнику висунуто підозру - СБУ

Служба безпеки України викрила одне з підприємств у Київській області, яке здійснювало оптове постачання засобів тактичної медицини в РФ.

"В організації оборудки підозрюється власник однієї з найбільших компаній в Україні, що виготовляє вироби з гуми та пластмаси, зокрема для військового спорядження", - повідомила СБУ в телеграм-каналі.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ кілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

"За даними слідства, нелегальний маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. При цьому насправді після одержання продукції іноземна структура відправляла вироби в росію", - наголошується в пресрелізі.

На території країни-агресора тактичні медзасоби потрапляли до підсанкційних компаній Росії, що спеціалізуються на постачанні амуніції для російських військ. Надалі продукція надходила до індивідуальних аптечок росіян, які воюють проти Сил оборони України.

Також окупанти направляли медзасоби в російські військові госпіталі в тимчасово окупованих регіонах нашої держави.

"Як встановило розслідування, для маскування злочинної діяльності власник української компанії займався "розкруткою" власного іміджу як волонтера, що передає медичні товари українським бійцям", - зазначили у спецслужбі.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у їхніх офісах і виробничих і складських приміщеннях підприємства виявлено мобільні телефони, комп'ютери та документацію з доказами оборудки.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше в четвер генеральний директор ТОВ "Київгума" Андрій Острогруд повідомив у фейсбуці, що в компанії "Київгума" (Бровари Київської обл.) та її дочірніх компаніях, а також у засновників співробітники СБУ проводять обшуки. Острогруд висловив упевненість у тому, що всі "сфабриковані докази та сумнівні приводи відкриття цієї справи" будуть спростовані.

 

Теги: #рф #компанія #тактмед

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