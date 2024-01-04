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14:22 04.01.2024

В Україні з неділі очікується сильне похолодання й хуртовини - Укргідрометцентр

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В Україні з неділі очікується сильне похолодання й хуртовини - Укргідрометцентр

Із неділі до вівторка, 7-9 січня, в Україні очікуються складні погодні умови внаслідок надходження арктичного повітря з півночі Європи й утворення активного циклону на півдні країни, повідомляє Укргідрометцентр.

"Удень 7 січня й протягом доби 8 січня у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській областях сніг (приріст снігового покриву 10-20 см, у Кіровоградській та Дніпропетровській областях до 30 см); в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні опади (дощ із переходом у сніг), ожеледиця, налипання мокрого снігу (приріст снігового покриву 5-15 см)", - ідеться в повідомленні.

У центральних, східних і південних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети. На дорогах більшості областей країни ожеледиця.

Протягом 7-9 січня з півночі на південь очікується значне зниження нічної температури до 13-20° морозу (у Чернігівській і Сумській областях до 19-25° морозу), у південній частині країни до 7-15° морозу.

"Складні погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи комунальних служб й енергетичних підприємств, порушення та припинення руху транспорту на дорогах, погіршення умов життєзабезпечення населення", - зазначають в Укргідрометцентрі.

Теги: #погода #прогноз

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