Український і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок для дітей - пацієнтів "Охматдиту"

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) і Грузинський Червоний Хрест організували відпочинок дітей, які лікуються в Національній дитячій спеціалізованій лікарні (НДСЛ) "Охматдит".

"17 дітей - пацієнтів НДСЛ "Охматдит" завдяки Українському та Грузинському Червоним Хрестам відпочили в Грузії", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці в четвер.

На відпочинок у зимовий табір у Грузії в грудні приїхали діти віком від 5 до 17 років, які проходять лікування в "Охматдиті". Діти були на відпочинку разом із батьками.

Протягом 10 днів волонтери проводили для дітей заняття з елементами творчості й активні ігри, організовували прогулянки, екскурсії, вечірні розважальні заходи. Для батьків волонтери провели тренінги з надання першої допомоги, інформаційні сесії "Дистрес і самодопомога", "Боротьба з гнівом".